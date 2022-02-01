Van’da korkutan deprem!
Sabah saatlerinde Van’ın Tuşba ve Muradiye ilçesinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sabah saatlerinde Van’ın Tuşba ve Muradiye ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.54’te Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen ardından saat 05:25’te Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin derinlikleri ise 5 ve 4.9 kilometre olarak ölçüldü.
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