Van’da karla mücadele çalışması

Gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 25 ana arter ve 65 ara arterde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gece boyu canla başla çalışan ekipler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ana arterlerde muhtemel buzlanmaya karşı çalışma yapılırken, kapalı olan mahalle yollarının açılması için de olağanüstü bir çaba harcanıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 67, Çatak'ta 55, Edremit’te 1, Gevaş’ta 13, Gürpınar 71, Muradiye 2 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İHA-DHA