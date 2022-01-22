Van’da fırtınada yaban hayvanları unutulmadı

Van’da çetin kış şartlarının etkisini artırması, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için harekete geçti.

Soğuk ve çetin geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmalarını sürdüren DKMO ekipleri, il genelinde 3 faklı noktada yemleme çalışması yürüttü.

Hem yüksek kesimlerde hem de sulak alanlarda yemleme çalışması yapan ekipler, soğuk havada çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Ekipler yaban hayvanları için doğaya yem, bayat ekmek ve pazar artığı bıraktı.İHA