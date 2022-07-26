Van’da engelli yolları, engelle dolu

Van'da fiziksel ve görme engelli vatandaşlar, hayatın içinde birçok zorlukla karşılaşmaya devam ediyor. Kent genelinde engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için engelli rampaları ve taban takip şeritleri yapılırken, duyarsız vatandaşların araçlarını bu rampaların önüne park etmesi yüzünden, engelliler büyük sıkıntı yaşıyor.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan bu çalışmalar, bazı vatandaşların düşüncesiz tavırları nedeni ile çileye dönüşüyor. Engelli rampaları ile kaldırım taban takip şeritlerinin üzerine konulan muhtelif eşya ile araçlar, engelli vatandaşlara büyük sıkıntı oluşturuyor.

Engellilerin geçişleri için yapılan engelli rampalarının, duyarsız sürücülerin araçlarını gelişi güzel park etmesi sebebiyle kapanması, engelli vatandaşlara zorluk çıkarmaya devam ediyor. Kent genelinde birçok kaldırımda yer alan engelli rampaları, dikkatsiz ve bilinçsiz sürücülerin yanlış araç park etmesi sebebiyle işgal altında. Kent genelindeki bu durum, engelliler kadar duyarlı vatandaşı da rahatsız ediyor. Çevrede bulunan esnaflar, park sorunuyla baş edemediklerini belirterek, yetkililerinden caydırıcı cezaların uygulanmasını istedi.

Engelli rampalarını kullanan engelli vatandaşlar ve bebek arabası sahipleri ise, durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar. Engelli vatandaşlar, yaşam şartlarına bir nebze de olsa kolaylık ve iyileştirme sağlama amacıyla, yetkililerden biran evvel gerekli cezai işlemleri uygulamasını, denetimlerin arttırılmasını ve gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Kent genelinde birçok noktada engelli rampaları işgal altına alınırken, defalarca gündeme getirilmesine rağmen, herhangi bir önlem alınmaması ise tepkilere neden oluyor.

Bölgegazetesi