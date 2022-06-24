Van’da cami ve Kur’an kursları için temizlik ekibi oluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bulunan 168 cami ve 71 Kur’an kursunun sürekli temizlenmesi için ekip oluşturuldu.

ÇEVRE 24.06.2022, 12:55
Van’da cami ve Kur’an kursları için temizlik ekibi oluşturuldu

Van kent merkezinde cemaati fazla olan büyük cami ve Kur’an kursların temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir adım atıldı. Bu çerçevede Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda 168 cami ve 71 Kur’an kursu olmak üzere 239 merkezde tahsis edilen 5 araç ve 28 personelle temizlik çalışması yürütülecek. Yukarı Norşin Camisi’nde düzenlenen tanıtım programına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Müftüsü Ömer Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve temizlik personelleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, camilere ve mescitlere sahip çıkmanın kendileri için bir vazife olduğunu belirtti. Hem kişisel hem de caminin temizliğiyle kişinin daha huşû içinde ibadet edeceğini ifade eden Genel Sekreter Çelikel, “Van Valisi Ozan Balcı’nın talimatlarıyla kısa süre içerisinde 168 camimiz, 71 Kur’an kursumuzda temizlik faaliyetlerimize başladık. Van Büyükşehir Belediyesi olarak 5 araç tahsis ettik ve 28 personelimizi bu işe vazifelendirdik. Toplam 7 ekip kurduk ve bu ekiplerden 2’si kadınlardan oluşuyor. Kısa sürede temizlik çalışmalarına başladık” dedi.

Şehirlerin ve camilerin büyümesiyle din görevlilerin bunları temizlikte yetersiz kalmadığını ifade eden İl Müftüsü Ömer Keskin ise cemaati ve giriş-çıkışı fazla olan camilerin belediye tarafından oluşturulan ekiplerce 239 merkezde temizlik çalışmalarının yapılacağını kaydetti.İHA

Yorumlar (3)
İlgi şart 7 saat önce
Camiler müslümanların Allah'a kulluk ettikleri, iyiyi ve güzeli konuşup öğrendikleri mukaddes mekanlardır. Camiler bakımlı ve temiz olmalıdır. Hocalar ve görevliler buralara sahip çıkmalıdır. Her eksiğini ve her ihtiyacını dert edinmelidir. WC ve lavaboları temiz ve bakımlı olmalıdır. Kapı, pencereleri, muslukları, bankları, kamelyaları sağlam ve kullanışlı olmalıdır. Cami ve Kur'an kurslarının çevresi adeta bir çiçek bahçesini andırmalıdır. Yemyeşil olmalı, ağaçlar, ciçekler ve çimler olmalı, sulanmalı, bakılmalı, korunmalı. Camiler ve çevresi, abdesthaneleri adeta dökülmemeli. Mahallenin en güzel, en temiz, en bakımlı yerleri oralar olmalı. Avrupa'da kiliselere, çevresine, abdesthanelerine bakın bir de bizim verdiğimiz ilgi ve değere bakın.
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DUYARLI VATANDAŞ 6 saat önce
EDREMİT İLÇESİNDE KURTOĞLU PETROL YANINDAKİ CAMİİ ALLAH RIZASI İÇİN TEMİZLEYİN HER TARAFI ÖRÜMCEK BÖCEK ÖLÜLERİ SARMIŞ YAZIK YA .
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İyi ki varsınız sayın valim 7 saat önce
Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Artık müftülük, hocalar, görevliler, cemaat ve herkes de üzerine düşeni fazlasıyla yaparsa harika olur. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.
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