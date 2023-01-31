Van’da büyükbaş hayvan sayısı hızla tükeniyor

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 raporuna göre Van’da büyükbaş hayvan sayısının yüzde 8 artarak 197 bin 483’e yükseldiği açıklanmıştı. Son yıllarda besicilerin yükselen maliyetler nedeniyle çoğu büyükbaş hayvanı elinden çıkarması, hayvan pazarındaki izdihamı gözler önüne seriyor.

Hayvancılıkta yüksek maliyetler nedeniyle üretimin yetersiz kalması ve son bir ayda hızla artan fiyatlar, TÜİK 2 yıl önce açıkladığı rakamların hızla düşüşe geçmesi ve et fiyatlarının tavan yapması vatandaşı olumsuz etkiledi.

Yapılan açıklamalara göre Brezilya’dan 15 bin hayvan, Macaristan’dan 5 bin hayvan ithal edilecek. Bu yüksek maliyetler ve üretimin düşmesi Van genelinde ve Türkiye de hayvan sayısının günden güne yok olmasına sebep oluyor.

Vanlı vatandaşlar büyükbaş hayvanların maliyetini kurtarmadığını dile getirerek, “Kuraklık diz boyu. Bu gidişle bırak büyükbaş hayvanı, küçükbaş hayvanda bile düşüş olabilir” diyerek sitemde bulundu.

