Van’da bulutlu havada "Şişkin Ay" büyüledi
Van semalarında bulutlu havada gökyüzünü aydınlatan "Şişkin Ay" görsel bir şölen oluşturdu.
Dünya'dan 387 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da bulutlu havaya rağmen güzel görüntüler oluşturdu. Dolunaydan önce oluşan "Şişkin Ay" görsel bir şölen sundu. Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.iha-aa
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