Van’da bulunan kartal tedaviye alındı
Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı bir kartal buldu. Bulunan yaralı kartal, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alındı. Çevre timi ise yaralı kartalı tedavi için Van’daki üniversitenin hayvan hastanesine teslim etti.
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