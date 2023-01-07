Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı

Geçmiş yıllarda kar yağışı nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Van’da, son dönemin en kurak kışı yaşanıyor. Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve Türkiye’deki önemli kayak merkezleri arasında yer edinen Abalı Kayak Tesisi, kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu açamadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzlerce kayakseveri ağırlayan tesisin bazı yerlerinde hiç kar yokken, bazı yerlerinde ise sadece birkaç santim kar bulunuyor.

“Suni karlama yapılırsa burada sezonu açabiliriz”

İHA muhabirine konuşan Abalı Kayak Tesisi Sorumlusu Fikret Batmaz, 2021 yılının Aralık ayında karın yağdığını ve 2022 yılı sezonunu erken açtıklarını belirtti. Bu yıl kar yağışının olmadığını ve kurak geçtiğini ifade eden Batmaz, “Merkezin bulunduğu alanda hava sıcaklığı sürekli sıfır derecenin altındadır. Soğuk havandan dolayı suni karlama yapılırsa burada sezonu açabiliriz.

Türkiye’nin her yerinden buraya kayakseverler geliyor. Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz de kar olmadığı için dışarıya gitmek zorunda kalıyor. Suni karlama olursa dışarıya gitmelerine gerek kalmadan burada çalışırlar. Rakımın yüksek olmasından kaynaklı burada yetişen iyi sporcularımız var” dedi.İHA