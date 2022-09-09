Van’da ATM kuyrukları kaldırımları işgal ediyor

Kent genelinde özellikle maaş günleri banka önlerinde ve kent merkezinin çeşitli noktalarında bulunan ATM'lerden maaşlarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem çirkin bir görüntü oluşturuyor, hem de kaldırımda yürümek zorunda kalan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, özellikle maaş günleri uzun kuyrukların oluşturması nedeni ile kaldırımlarda rahat yürüyemezken, kent genelinde birçok noktada aynı sorunla karşılaşmak mümkün.

Özellikle kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin önündeki kuyruklar, kaldırımlarda yürümek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kentte işlek caddeler üzerinde bulunan bankaların ATM'lerinden para çekmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, yayaların kaldırımları kullanmasını engelliyor.

Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlere ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ederken, kentin en işlek caddelerinde ise ATM önlerinde oluşan kuyruklardan dolayı vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddelerde yürümek zorunda kalırken, Van genelinde kaldırımların büyük bölümü ise ATM işgali altında.

"NORMAL VATANDAŞLAR KALDIRIMLARI KULLANAMIYOR"

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar "Banka ve PTT'lerin ATM'lerinde aynı manzarayı görmek mümkün. Kentin işlek caddeleri üzerinde bulunan banka ATM'leri önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. ATM'lerden para çekecek vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle normal vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Yola inmek durumunda kalıyorlar. Kaldırımların daha rahat kullanılması için bankaların ATM'lerini koyarken kaldırım işgallerini önleyecek şekilde yapılandırılması gerekli. ATM'ler önünde bekleyen vatandaşlar yayaların kaldırımları rahat kullanmasına engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi