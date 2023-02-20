Van’da 85 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Belediye karla mücadele ekipleri, yolu kapanan 85 mahalle ve mezra yolunun açılması için çaba gösteriyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.AA