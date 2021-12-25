Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 4, Başkale’de 6, Çatak’ta 14, Gevaş’ta 6 ve Gürpınar ilçesinde de 19 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.iha