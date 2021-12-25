Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 4, Başkale’de 6, Çatak’ta 14, Gevaş’ta 6 ve Gürpınar ilçesinde de 19 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.iha
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|29
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|18
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|O
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|18
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|29
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|18
|29
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|18
|28
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|18
|27
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|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
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|15
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|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
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|17
|26
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|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
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|10. Kocaelispor
|18
|24
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|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|17
|20
|16. Ankara Keçiörengücü
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|19
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|18
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|16
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
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|41
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|18
|38
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|18
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|10. Aston Villa
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|22
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|20
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|20
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|17
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|16
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|16
|13
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|15
|11
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|18
|10
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