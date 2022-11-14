Van’da 250 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2022 yılı içinde çeşitli nedenlerle yaralanan 250’den fazla yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya kazandırıldı.

ÇEVRE 14.11.2022, 09:51
Van’da 250 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2022 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bu yıl tedavi için getirilen yaklaşık 850 yaban hayvanından 250’sinin tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

“Bu yıl hasta popülasyonumuz arttı”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası’nda bulunan bütün yaban hayvanların her türlü sorunuyla ilgilendiklerini belirtti. 2022 yılında daha önce az sayıda gelen türlerin daha fazla geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, “Bunun nedeni ise algının artması ve kurumların koordinasyonundan kaynaklıdır.

Bu yıl hasta popülasyonumuz arttı. Daha önce genellikle kanatlı hayvanlar gelirdi ama şimdi memeli hayvanlar da çok gelmeye başladı. Bu yıl bir ayı yavrusu büyüttük. Yuvasından ayrılmış ancak doğaya tutunamamış yavrular çok fazla gelemeye başladı. Bu yüzden merkezimiz bahar aylarında yavru hayvanlara adeta bir kreş hizmet vermektedir. Bu çerçevede 2 tilki, 2 kurt ve 2 de ayı yavrusu tedavi edildi. Memelilerin yanında kaya kartalı, puhu yavruları gibi 20’ye yakın hayvanı tedavi ederek doğayla buluşturuldu. Bu yıl dağ keçileri de çok geldi” dedi.

“4 tür akbabanın 4’tü de merkezimize getirilerek tedavi edildi”
Bu yıl yörede meraların açılmasına ve güvenliğin armasına bağlı olarak çok sayıda akbabanın da geldiğini dile getiren Aslan, “Akbabanın çok gelmesinin sebebi ise meralardaki leşlerin artmasına bağlı olarak 4 tür akbabanın 4’tü de merkezimize getirilerek tedavi edildi. Bu sene nesli tehdit altında olan hayvanların daha fazla geleceğini düşünerek hazırlıklarımızı da o yönde yapmaktayız. Çünkü bu canlı güvenlik ve gıda varsa oraya yerleşir” diye konuştu.

Yaralanmaya ve yuvadan düşmeye bağlı olarak merkezlerine bu yıl 850 civarında yaban hayvanın geldiğini söyleyen Aslan, bu hayvanların 250’sini tedavi ederek doğaya kazandırdıklarını kaydetti.iha

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