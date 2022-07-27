Van’da 18. madde mağdurlarının sayısı artıyor

Türkiye'nin birçok ilinde imar çalışması kapsamında uygulanan ve sıkıntılara yol açan 18. Madde çalışması Van'da da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Akköprü Mahallesi'nde bulunan ve 15 yıl önce yapılan Safir Sitesi'ne 18. Madde kapsamında mülkiyetine birilerinin ortak edilmesi tepkilere neden oldu.

Yeni yapılan bir binanın istinaf duvarı, eski sitenin alanına yapılınca site sakinleri uygulamaya konulan çalışmanın yanlış ve haksız olduğunu belirterek, "Yaklaşık on beş yıl önce bitmiş olan ve tapularını almış olduğumuz dairelerimize birileri sonradan nasıl ortak olabiliyor" diyerek sitemlerini dile getirdiler.

"İLLA BİRİLERİNİN CANI MI YANACAK?"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Safir Sitesi Yöneticisi Dilaver Yaşar, bina sakinleri olarak evlerinde huzurlarının kalmadığını, 18. madde uygulamasının eninde sonunda birilerinin canını yakmaya sebebiyet vereceğini söyledi. Safir Sitesi Yöneticisi Dilaver Yaşar ve site sakinleri: "Binamız yaklaşık on beş yıl önce bitti. Herkes dairesine kavuştu, tapularını aldı. Herhangi bir sorun yok. Binamızın etrafında yeşil alanlar oluşturduk, çevre duvarımızı yaptık.

Site sakinlerinin çocukları için özel olarak oyun alanlarını oluşturduk. Aradan on beş yıl geçtikten sonra hemen yanı başımızda başka birileri tarafından bina inşaatı yapıldı. Yerimizi korumak anlamında inşaat sahibi ile görüştük. Bize belediyenin kendilerine tahsis ettiği alanlar içerisinde inşaatlarını yapacaklarını söylediler. Daha sonra öğrendik ki Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yapmış olduğu 18. madde uygulaması ile bize ait olan yerimizi komşumuza vermiş. Başkalarını bize ortak etmişler. Bu durum ile dairlerimiz çöpe çıkıyor. Yeni yapılan inşaatın çevre duvarı sitemize ait balkonların ortasından geçiyor. Böyle bir imar çalışması olabilir mi" şeklinde konuştular.

"18. MADDE UYGULAMASI VAR YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yapılan haksız uygulamadan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Site Yöneticisi Yaşar, Belediyeye şikayette bulunduk ve bize "18. madde uygulaması var yapacak bir şey yok" diyorlar. İmar Müdürlüğü'nden soruyoruz, bize verdikleri cevap: "yan tarafta sizden alınmış ama yol tarafından sizin arsanıza pay verilmiş" diyorlar. Böyle bir saçmalık dünyanın hiç biri yerinde yok, olması da mümkün değil. Konuyu mahkemeye taşıdık ama bize 18. madde uygulaması var, Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu olduğu söyleniyor. Borç, harç olarak on beş sene önce aldığımız dairelerimiz,18. madde uygulaması ile değerini sıfıra düşürmeye çalışıyorlar. Bu durum kabul edilir bir davranış olamaz."

"BÖYLE BİR DURUM NE VİCDANİDİR NE AHLAKİDİR"

Mağduriyetler oluşturan 18. madenin Van'da insanları birbirine düşürdüğünü, yetkililerin bu duruma bir çare bulması gerektiğini belirten Yaşar, "Maalesef hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramıyoruz. Bizleri yetkililerle görüştürmüyorlar. Binamızın kar payı ve çocuklarımızın oyun alanını bizden alıyorlar, başka birilerine tahsis ediyorlar. Sonrada vatandaşın hakkı olan ve günlük kullanılan yolun bir kısmını bize veriyorlar. Burada bir "alicengiz" oyunu var. Benim yerimi başkasına, vatandaşın da yolunu bana vereceksiniz.

Böyle bir durum ne vicdanidir ne ahlakidir. Nerede ilimizin Valisi, nerede ilin Belediye Başkan vekilleri, nerede seçtiğimiz Milletvekillerimiz? Allah rızası için bir gelsinler bizim halimizi görsünler. Artık evimize gidemez olduk, çoluk çocuklarımızın yüzüne bakamaz olduk. Göz göre göre bütün emeğimiz, bütün sermayemiz, bütün hayallerimiz yok olup gidiyor. Hayallerimizle oynadılar. Geleceğimizle oynadılar. Çoluk çocuklarımıza bırakabileceğimiz tek sermayemiz vardı onu da elimizden aldılar. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için 18. maddenin geri alınmasını ya da bir daha gözden geçirilmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Van Bölge Gazetesi