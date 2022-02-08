Van Valisi çığ tehlikesine karşı uyardı
Van Valiliği, mevsim normallerinin üstünde olması beklenen sıcaklık sebebiyle meydana gelebilecek çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sıcaklığın yarın eksi 7’ye ulaşacağını ve vatandaşların çığ tehlikesi, kar erimesi ile çatılardaki sarkıt ve kar birikintisi düşüşlerine karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti. Vali Bilmez paylaşımında, “Yarın (09 Şubat Çarşamba) sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 7 C'ye ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte oluşabilecek; çığ tehlikesi, kar erimesi, çatılardan sarkıt ve kar birikintisi düşüşlerine karşı, tedbirli ve dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.
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