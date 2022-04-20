Van Valiliğinden flaş uyarı!

Van Valiliği bugün öğle saatlerinden yarın gece saatlerine kadar Van'da beklenen kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgar ile yer yer etkili olacak sağanak yağış geçişleri nedeniyle vatandaşları uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada: "Bugün ilimiz genelinde beklenen kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgar ile yer yer etkili olacak sağanak yağış geçişleri nedeniyle;

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi ve dağlık kesimlerde çığ düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.