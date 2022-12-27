Van Valiliğinden flaş uyarı!
Van Valiliği, bugün ilde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Van Valiliği, bugün ilde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini belirterek, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hususunda uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Bugün 27.12.2022 (Salı) öğle saatlerinden gece saatlerine kadar; ilimizin güney kesimlerinde kar yağışı beklendiğinden, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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