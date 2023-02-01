Van Valiliğinden flaş açıklama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada: " Bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra Van’ın güneyi, gece saatlerinden sonra Van’ın kuzeyinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle ve saygıyla duyurulur." denildi.

Öte yandan AFAD Van'da bulunan vatandaşlara mesaj göndererek; "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don, tipi, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun." uyarısında bulundu.

Vanhavadis