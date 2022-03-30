Van Valiliği uyardı! Toz geliyor

Van Valiliği, 31 Mart 2022 Perşembe günü (yarın) orta kuvvette toz taşınımı beklenmesi sebebiyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda; meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Van Valiliğinden yapılan açıklamada: "31 Mart 2022 Perşembe günü (yarın) ilimizin de dahil olduğu bölgelerde orta kuvvette toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." denildi.



Renklerin Açıklamaları

0-50 İyi

51-100 Orta

101-260 Hassas

261-400 Sağlıksız

401-520 Kötü

521 Tehlikeli

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