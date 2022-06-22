Van Valiliği uyardı! Toz geliyor

Yapılan yazılı açıklamada "Bugün (çarşamba) bölgemizde etkili olması beklenen toz taşınımına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunmalıdır. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugün (çarşamba) itibariyle azalarak mevsimin normalleri ve 1-2 derece altına inmesi bekleniyor.

Ayrıca bölgemizin bugünden itibaren pazar gününe kadar aralıklarla yağışlı sistemin etkisinde olacağı tahmin ediliyor. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle öğle saatleri ile akşamın ilk saatleri arasında bölgesel olarak görüleceği, Rüzgarın ise cuma ve cumartesi günleri Güney ve güneybatılı yönlerden bölgesel olarak kuvvetli (50-80 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Son olarak kuvvetli olarak esmesi beklenen güneyli rüzgara bağlı olarak cuma ve cumartesi günleri toz taşınımının bölgemizde tekrar etkili olacağı değerlendiriliyor.’denildi.