Van Valiliği tarih vererek uyardı!
Van Valiliği, Van genelinde sağanak ve bölgesel olarak gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada: 09 Ekim 2022 Pazar Günü (Yarın) öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinin sağanak ve bölgesel olarak gök gürültülü sağanak yağış alması, yağışlı sistemin etkisi ile mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-8 santigrat derece) azalarak mevsim normalleri civarına inmesi beklenmektedir. Halkımıza saygıyla ve önemle duyurulur." denildi.
Havadis
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|7
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
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|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
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|8
|10
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|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
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|8
|15. West Ham United
|8
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|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
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|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4