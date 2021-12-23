Van Tuşba TOKİ isim listesi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yatay mimar anlayışıyla yapımı gerçekleştirilen Van Tuşba Toplu Konut Projesinin kura çekilişi yapıldı. 2+1 ve 3+1 konutlar için yapılan kura çekilişi numaralı toplarla gerçekleştirildi. Ayrıca kura çekilişi Toplu Konut Daire Başkanlığı resmî internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacak.

İşte Tuşba TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Nurten İnan

Yusuf Biçer

Halit Karaçavuşoğlu

Abdüsselam Erdoğan

Tamer Özpınar

Sabahattin Temel

Cemal Örek

Fırat Çolaç

Serhat Mermit

Seher Demir

Gözde Özister

Murat Kurt

Ramazan Bilir

Zahir Barıç

Hülya Bozkurt

Sinan Oğuz

Nuran Cibal

Songül Seyitoğlu

Tamer Öztan

Ahmet Tarhan

Eda Akçay

Sadık Oğuz

Abdullah Polat

Mete Arı

Hakan Avcı

Emin Çetin

Mehmet Selim Arvaz

Selahattin Arvaz

Yavuz Sümer

Hasan Arıkan