Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.
Van’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği organizesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için kent genelinde besleme etkinliği düzenlendi. Sokak hayvanlarını besleyip sevgiyle dokunan polis ekipleri, çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17