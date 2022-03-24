Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli

Van’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği organizesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için kent genelinde besleme etkinliği düzenlendi. Sokak hayvanlarını besleyip sevgiyle dokunan polis ekipleri, çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.