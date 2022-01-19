Van otobüsü kara saplandı 3 saat sonra kurtarıldılar!
Mersin’den Van istikametine gitmekte olan ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kara saplandı.
Mersin’den Van istikametine gitmekte olan 65 BJ 299 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Viranşehir’e 30 kilometre kala kara saplandı. Mürettebat dahil 40 kişinin bulunduğu otobüs de yolda kaldı. Mahsur kalanlar yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kurtarılan otobüs ve içerisindeki yolcular Van istikametine doğru yoluna devam etti.
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