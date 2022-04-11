Van Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Van'ın çehresine yeni bir değer katacak olan Van Millet Bahçesi'nde çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. 24,646 metre karelik Eski Devlet Hastanesi'nin yerinde yapılan Millet Bahçesi yaklaşık olarak 16 milyon TL'ye mal olacak. Önümüzdeki aylarda tamamlanması hedeflenen Millet Bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatılarla Van'a renk katacak.

Millet Bahçesi çalışması kapsamında, çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Millet bahçesi, şehrin stresini üzerinden atarak, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olması beklenirken, Van'a önemli bir değer katması bekleniyor. 24,646 metrekare büyüklüğündeki alanda tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dizayn edilecek şekilde projelendirilirken, bölgenin en büyük millet bahçesi olması hedefleniyor.

Toplam 24,646 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesi, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, kafeterya ve gençlik merkeziyle her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekanların başında gelecek. Van'da uzun süre gündemi meşgul eden Eski Devlet Hastanesi'nin yeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 Mayıs ayında Millet Bahçesi olmak üzere ihale çıkarılmıştı.

Van'ın kalbinde yer alan ve daha önce TOKİ tarafından satışa çıkarılan, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in girişimleri sonrası Van Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen devasa alanda modern Millet Bahçesi inşa ediliyor.

Daha önce ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 24,646 metre karelik Eski Devlet Hastanesi'nin yerinde yapılan Millet Bahçesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Millet bahçesinin, yeşil alan ve sosyal donatılarla Van'a renk katması bekleniyor.

Bölgegazetesi