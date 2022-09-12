Van Kurubaş’ta 6 bin 280 metrelik arsa açık arttırmayla satılacak
Van Edremit Kurubaş’ta 6.280,72 M² tekstil kent civarında bulunan Konut Alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sisteminde açık arttırma usulü ile satışa sunuldu.
Van Edremit Kurubaş’ta 6.280,72 M² Konut Alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sisteminde açık arttırma usulü ile satışa sunuldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede’nin açık artırmayla satacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark ve 24 ay vadeyle yapılacak.
Açık artırma, 21-22 Eylül’de, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Bakanlık Konferans Salonu’nda ve İzmir Bayraklı’daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü sona erecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve “(212) 608 15 00” numaralı telefondan ulaşılabilecek. Van Basın
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