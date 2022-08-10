Van Kocaeli Dostluk Parkı’na 50 metrelik iskele yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Dostluk Parkı’na 50 metrelik iskele yapılıyor.

ÇEVRE 10.08.2022, 12:28
Van Kocaeli Dostluk Parkı’na 50 metrelik iskele yapılıyor

Daha yeşil Van için parklara birçok yeniliği getiren Van Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı’nda iskele yapımına başladı.

50 metre uzunluğunda teknelerinde yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele, bittiği takdirde parka ayrı bir güzellik katacak. Yaz ayları boyunca da parka gelenlerin sıkça kullanabileceği iskele özelikle gelin, damat ve özel günlerde fotoğraf çekmek isteyenler için de güzel bir fon oluşturacak.
Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak tasarlanan iskelenin yüzde 70’i tamamlanırken, yapımının yaklaşık bir aya bitirilmesi planlanıyor.İHA

Yorumlar (2)
Bunlara ihtiyaç var 38 dakika önce
Bu parkın kıyılarında dip çamuru temizliğine ve suyu çekilen kıyılarda 100 kamyon kum dolguya ve sahil düzeltmeye ihtiyaç bulunuyor. Aynı zamanda buralardan havaalanı sınırına kadarki bütün boş alan ve kıyıların Edremit Belediyesi tarafından tıpkı Edremit çarşısında ve Tuşba 15 Temmuz Sahil Parkında olduğu gibi sahil şeridi ve park yapılmasına ihtiyaç var. Edremit- İpekyolu - Tuşba kıyıları yirmi kilometre uzunluğunda kesintisiz sahil şeridi ve park alanlarına dönüştürülürse Van'ın çehresi değişir.
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Temizlik 30 dakika önce
Buralarda ağır koku var. Akşamları oturulamıyor. Temizlense iyi olur.
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