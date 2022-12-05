Van Kış Turizminde Yetersiz!

Yerli turistler ve İranlıların yoğun bir şekilde gelmeye başladığı Van’da, turizm sektörü son zamanlarda büyük hareketlilik yaşamaya başladı. Bahar ve yaz aylarında yoğun turist ağırlayan Van, bu konuda taşları yerine oturup pandemi öncesi hareketliliğe kavuşurken, kış turizminde ise aynı ivmeyi yakalamak için yeni yatırım alanlarının yaratılması için bekliyor.

Van son dönemde turizm alanında bölgenin gözde kentleri arasında yer alıyor. Hem yerli hem de İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentlerin başında gelen Van, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ilgi çekmeye başladı. Yılın 9 ayını yoğun geçiren Van’da gözler şimdi de kış turizmine çevrildi. Doğu Ekspresi, ardından da moda olan Van Gölü Ekspresi ile kış aylarında da gözde olmaya başlayan Van’da buna rağmen kış aylarında daha büyük potansiyel olduğu bilinmesine rağmen turizmci Murat Beyaz, bu anlamda yatırımların artması gerektiğini söylüyor.

“VAN’IN KIŞ TURİZMİNDE EKSİKLERİ ÇOK”

Van’ın bu sene pandemi öncesi hareketliliğe geri döndüğünü ve turist bakımından bereketli bir yıl olduğunu söyleyen turizmci Murat Beyaz, Van’ın kış turizminde eksikliklerinin olduğunu söyledi. Özellikle tesis konusunda eksiklik olduğunu aktaran Beyaz, “Malumunuz yaklaşık beş ay gibi bir süre soğuk oluyoruz, karlı oluyoruz. O yüzden o bir yıllık süre içerisinde 5-6 aylık süre uzun bir süre, bunu aktif bir şekilde turizmde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de kış turizmi yapmamız gerekiyor. Kış turizmi son zamanlarda özellikle doğu ekspresiyle çok ön plana çıktı. Kars'la beraber ön plana çıktı ama bizlerin de sunabileceğimiz birçok potansiyelimiz var kış turizmi açısından. Akdamar Adası'nın kış hali buradaki tarihi güzelliklerimiz ve dağlarımızdaki o karlı alanlar… Kış turizmini sadece kayakla değerlendirirsek burada eksik bir değerlendirme yapmış oluruz. Elbette ki ana çekim merkezi, kayak turizmi fakat onun yanında trakkinglerle, turizme kazandırmamız lazım. Bizim Çıldır Gölü gibi donacak olan göllerimiz var. Bunları turizme kazandırıp kışın bir hareketlilik sağlamamız gerekiyor. Bu konuda eksikliklerimiz var.” Dedi.

“ABALI KAYAK MERKEZİ YETERSİZ”

Kış aylarında Van’ın bambaşka güzelliklere büründüğünü ve bu güzellikleri bütün herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Beyaz, “Kış demek sadece kayak değildir. Bunun yanı sıra Van’ın eşsiz doğası kış mevsiminde bir başka güzel oluyor. Van’da bir kayak tesisimiz var, Abalı Kayak Merkezi… Evet, bir kayak tesisi olarak inşa edildi ancak oraya kayak tesisi diyemiyorum. Orası sadece gündelik kayak yapılabilecek bir yer. Tesis çok farklıdır. Abalıda bir otelim mutlaka olması lazım. Şehirden taşımakla olacak iş değil. Buna çözüm bulmak şart. Bunun için de otel yapılması şart. Ya da farklı alanlara yeni tam donanımlı tesisler inşa edilmesi lazım.” İfadelerini kullandı.

“VANGÖLÜ EKSPRESİ SEFERLERİ ARTIRILARAK TURİZM CANLANDIRILMALI”

Kış turizminde kent olarak alternatiflerin çok az olduğunu aktaran Beyaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Van kış turizmi açısından gerekli tesislere kavuşmuş değil. Özellikle Kars bu turizmi çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Kars’a insanlar Doğu Ekspresi ve Turizm trenle haftanın her günü gidebiliyor. Van’da ise Vangölü Ekspresi var ama Van’a kadar ulaşmıyor. Ve sadece haftanın iki günü var. Bu sayı haftanın her gününe yayılmalı. Bu soruna çözüm şart. Seferler haftanın 7 gününe dağılmadığı sürece gerekli randımanı alamıyoruz. Yataklı vagonumuz yok. Tren turları yapılacaksa yataklı vagonların yapılması şart. Defalarca gündeme getirdik. Ancak sonuç alamadık. Seferler artırılarak insanlar Vangölü Ekspresine yönlendirilmeli ve kente gelen turistlerin kış için de tercih edebilecekleri alanlar yapılmalıdır.”

“ DEMİR YOLU AĞIMIZ SES GETİRECEK”

Dünya genelinde tren kullanan insanların sayısının hızla arttığına dikkat çeken Beyaz, “Ülkelere baktığımızda tren yolculuğunu yapan kişi sayısı uçaktan çok daha fazladır. Hızlı trenle seyahat ediyor insanlar ya da nostaljik trenlerle seyahat ediyorlar. Şimdi bizde ne hızlısı var ne nostaljiği var. İkisinden de mahrumuz ama dünya zaten demiryolu taşımacılığına doğru gidiyor. Bizim demir yolu ağımız da tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhtır. Yani bu dünya çapında ses getirecek bir güzergâh olur. İşte buradan Tahran'a bağlanan Tahran'dan uzak doğuya bağlanan bir hatta bir demir yolu hattıdır bu. Tarihi İpek Yolu demir turları diye demir yolu turları diye bir ana fikrin aslında tam göbeğinde bulunan bir kentiz. Maalesef faydalanamıyoruz. Maalesef bunları ön plana çıkaramıyoruz.” Şeklinde konuştu.

“KIŞ TURİZMİNE YATIRIMLAR YAPILMALI”

Kış turizmine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Beyaz, “Van yaz ve kış gözde bir yerdir. Fakat bu gözde yere ulaşımda ve diğer alanlarda yetersiz bir alt yapı var. Eğer biz Vangölü ekspresini direk demiryolu ile Van’a bağlayamazsak ve haftanın 7 günü çalışır hale getiremezsek istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Turizmin canlanması kış için yapılacak olan yatırımlara bakar.” Dedi.

Yenidoğugazetesi