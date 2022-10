Van Kedi Villası'nda 2023 hazırlıkları başladı

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi; cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Yıl boyunca toplam 3 parti doğumun geçekleştiği Van Kedi Villası’nda, son parti doğumlar bitti. Son parti doğumlarla birlikte kedi evi villasında, 2023 yılı için hazırlıklar da başladı.

“2022 verimli bir yıl oldu”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2022 yılının kedi doğumu ve ziyaretler açısından verimli bir yıl olduğunu belirtti. Bu seneki yavru sayısının geçmiş yıllara oranla daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Şimdiden 2023 yılı hazırlıklarına başladık. Hayvanların aşılarını, sağlık taramalarını ve kilo almaya yönelik beslenmelerini başlatmış durumdayız. Birinci parti doğumlar için ocak ayı itibariyle de çiftleştirmeye başlayacağız” dedi.

“Her hayvana bir doğum yaptırılıyor”

Doğum sayısı bakımından Van kedilerinin diğer kedilerden hiçbir farkının olmadığını, ancak var olan kapasiteden daha iyi faydalanmak açısından doğumları 3 parti şeklinde yaptırdıklarını dile getiren Kaya, “Bir hayvana 3 doğum yaptırmıyoruz. Her hayvana bir doğum yaptırılıyor ama bunu zamana bölüyoruz. Her partide annelerin belli bir kısmını çiftleştiriyoruz. Damızlık Van kedilerini ayırıyoruz. Fazla olanı da sahiplendiriyoruz. Biz Van kedisinin sadece merkezimizde bulunmasını istemiyoruz. Biz Türkiye’de herkeste olmasını istiyoruz. Özellikle Van’da her ailede bir Van kedisi olsun istiyoruz. Hem kendimiz için üretiyoruz hem etrafımızda daha fazla Van kedisi olsun istiyoruz” diye konuştu.İHA