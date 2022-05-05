Van Kalesi'nin surlarındaki yazılara tepki…

Van'ın önemli tarihi değeri olan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Van Kalesi'nin surlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturmaya devam ediyor. Defalarca gündeme getirilmesine rağmen, duyarsız kişiler, surlara yazılar yazmaya devam ediyor.

ÇEVRE 05.05.2022, 10:26
Van Kalesi'nin surlarındaki yazılara tepki…

Kent merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal bir kaya üzerine inşa edilen Van Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında yaklaşık olarak 2 milyon lira harcanarak yeni imajına kavuşturulmuştu. Son dönemlerde duyarsız kişiler tarafından Van Kalesi'nin surlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Van Kalesi'nin dış surlarına son dönemde sprey boyalar ile zarar verilmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kale duvarlarına birçoğu aşk mesajı içeren sprey boya ile yazılar yazılmaya devam ediyor. Ziyarete gelenler tarihi yapılara bu şekilde zarar verenleri kınadıklarını belirtti. Birçok medeniyete beşiklik ve Urartulara başkentlik yapmış olan Van'ın tarihi kalesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilirken, kalenin hemen hemen bütün surlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor.

Van Kalesi'ni ziyaret eden vatandaşlar kalenin kaderine terk edilmemesi ve bu çirkin görüntülerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler. Evliya Çelebi'nin çöken deveye benzettiği her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, gün batımı ve Van şehrini yüksekten izleyenlerin uğrak yeri olan Van Kalesi'nin bu tür çirkin saldırılara maruz kalması, tepkilere neden oluyor.

VAN KALESİ

Van il merkezinin sınırları içerisinde olup, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m. yüksekliğinde doğal bir kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzeyden meyilli topografik bir özellik göstermektedir.

Üç bölümlü kalenin kuzeydeki çıkış yolu, batıdan doğuya doğru hafif rampa şeklindedir. Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Kalede Urartular'dan kalma Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur duvarları bulunmaktadır.

Kalede Urartular'dan sonra Osmanlı'ya kadar Pers yazıtı dışında herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Doğu tarafındaki sur ve kuleler, kuzey batıya bakan kale giriş kapısı, tahkimat ve diger beden duvarları, Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve minaresi ile askeri amaçlı kerpiç ve taştan çeşitli yapılar, Osmanlı döneminden kalmadır.

Tahkimatı sağlayan beden duvarları, burçlar ve kuleler moloz taş, kerpiç ile kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Bu duvar ve tahkimatlar kuzeyden kalenin siluetini oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde kale tamamen askeri amaçlı olarak kullanılmıştır. Asıl şehir kalenin güneyinde kurulmuştur. Burası da surlarla çevrilmiş. 1915'ten sonraki tahrip olmuş haliyle günümüze ulaşmıştır.

Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
15
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 37 84
2. 1461 Trabzon FK 37 73
3. Bodrumspor 37 72
4. Sivas Belediyespor 37 66
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 37 63
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 37 63
7. Afjet Afyonspor 37 62
8. Çorum FK 37 62
9. Ankaraspor 37 54
10. Somaspor 37 52
11. İnegölspor 37 50
12. Etimesgut Belediyespor 37 47
13. Serik Belediyespor 37 42
14. Diyarbekirspor 37 41
15. Sarıyer 37 40
16. Adıyaman FK 37 38
17. Ergene Velimeşespor 37 35
18. Turgutluspor 37 34
19. Niğde Anadolu FK 37 29
20. Kahramanmaraşspor 37 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21