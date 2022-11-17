Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi de dün geceden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda aksaklığın yaşanmaması için çalışma başlattı.AA