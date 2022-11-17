Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde görülen kar ve sis ulaşımı yer yer olumsuz etkiledi.
Kentte dünden bu yana devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.
Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi de dün geceden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda aksaklığın yaşanmaması için çalışma başlattı.AA
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