Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yağışın da etkili olduğu bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
İpekyolu ilçesinde hayvan yetiştiricileri ile çobanlar da yayladan dönerken sis ve kara yakalandı.
Çobanlar, kar ve sis altında, hayvanlarını mahallelerdeki ahırlara götürmeye çalıştı.AA
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