Van'ın trafik çilesi gün geçtikçe çekilmez hal alıyor!

Van’ın son yıllarda kronikleşmiş sorunlarından biri olan trafik çilesi, gün geçtikçe katlanarak çekilmez bir hal almaya başladı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet ve Maraş Caddeleri, aşırı trafik yoğunluğu nedeniyle otobanı aratmıyor.

Okulların açılmasıyla beraber ikiye katlanan şehir trafiği vatandaşları da isyan ettirdi. Aşırı trafik akışı ve park edilen onlarca araç, bir yandan vatandaşların yürümesini ve karşıdan karşıya geçmesini engellerken diğer yandan da caddenin her iki tarafında bulunan dükkânların önünü kapatıyor. İstanbul otobanını ve araç pazarını aratmayan Cumhuriyet Caddesi’nde istenmeyen bu görüntülere sert tepki gösteren kimi esnaf, söz konusu caddenin araç trafiğine kapatılması talebinde bulundu. Trafiğin azalması için alternatif yolların da yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Van’ın en büyük sorunlarından biri olan trafik çilesi, kentte trafiğe çıkan araç sayısının da artmasıyla içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Kent merkezinde hemen hemen her noktada yaşanan yoğunluk, parkomat sistemiyle beraber daha beter bir hale geldi. Cadde boyunca sağlı sollu park edilen araçlar, araç ve yaya geçişini de zorlaştırırken dükkânların önünü kapatarak esnafın tepkisine neden oluyor.

Araçların cadde üzerinde gelişigüzel park edildiği ve caddedeki yoğun trafik akışının kazalara davetiye çıkardığına dikkatleri çeken esnaflar, tüm bu yaşananların iş yapmalarını engellediğini savundu. Cadde üzerindeki kimi esnaf, turistik öneme sahip ve kentin en işlek noktası olan caddenin araç trafiğine kapatılmasının daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

“BU CADDE CUMHURİYET DEĞİL DERT CADDESİ”

Mümkün oldukça Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanmamaya çalıştığını belirten Vanlı sürücü, “Vallahi de ben bu caddeyi kullanırken sinir krizi geçiriyorum. Yaya trafiği bir yandan, araç trafiği bir yandan… Bir de sağlı sollu park dilen araçlar var. Geçemiyoruz. 5 dakikalık mesafeyi 45 dakikada geçebiliyoruz. Bu cadde benim için dert caddesi oldu. Yetkililere sesleniyorum. Alternatif yollar yapılmalı. Biz vatandaş olarak mağduruz. Van gibi bir ilde hala trafik sorunuyla savaşıyoruz.” Dedi.

“İSTANBUL TRAFİĞİNE DÖNDÜ”

Kente gelen yerli ve yabancı turistler nedeniyle şehrin nüfusunun iki katına çıktığını ifade eden Ali Yavuz, “Ben şehir dışında yaşıyorum. Van’a gezme amaçlı geldim. Aslen Bursalıyım. Vallahi Van’ın trafiği İstanbul trafiğini geçmiş durumda. Hatta ve hatta daha beter. İstanbul’da yolların geniş olması yine bir avantajken, Van’da caddeler dar, araçlar ilerlemiyor, her tarafta park eden araçlar var. İnsanlara yazık. Günün önemli saatlerini trafikte geçiriyorlar. Bu cadde işlek bir caddeyse park etmek yasaklanmalıdır” İfadelerini kullandı.

Yenidoğugazetesi