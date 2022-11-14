Van'ın 50 yıllık hayali gerçek oluyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yolu Projesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Van'ın 50 yıllık sahil yolu hayali ise gerçek oluyor. Kentin kaderini değiştirecek olan Sahil Yolu Projesi, hem Vanlıları gölle buluşturacak hem de İpekyolu'na alternatif bir yol olacak.

ÇEVRE 14.11.2022, 08:52 14.11.2022, 08:56
Van'ın 50 yıllık hayali gerçek oluyor

Kent trafiğini rahatlatmak için yeni yollar, alternatif güzergâhlar ve caddeler inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde  sürdürüyor.

İlk olarak geçtiğimiz hafta 30 metre genişliğindeki Hatuniye Caddesi'ni trafiğe açarak, kenti göl ve tarihi Van Kalesi ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yolu Projesi'nde ise çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kent trafiğini rahatlatmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hatuniye Caddesi geçtiğimiz hafta hizmete açılırken, yaklaşık 30 yıl sonra kentte ilk defa 30 metre genişliğinde açılan yol sahil yoluna bağlandı.

Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki 11 kilometrelik Sahil Yolu'nda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, alternatif yollarla kent trafiğine nefes aldıracak. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan ve 30 metre genişliğindeki sahil yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahille buluşturmayı hedefleyen Sahil Yolu Projesi kapsamında 11 kilometrelik araç yolu, koşu ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve peyzaj çalışmaları da yapılacak. Ayrıca Hatuniye Caddesi ve Eski Kale Yolu Caddesi'yle birleşen Sahil Yolu, İskele'den sonra Erciş yoluna da çıkarılacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak ve bitme aşamasına gelen sahil yolunda sık sık incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Vali Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Van'ın 50 yıllık hayali olan 11 kilometrelik sahil yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

"HARİKA BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Sık sık Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Van Sahil Yolumuzu ana hatlarıyla tamamladık. Sathi kaplamasını da yaptık. İnşallah İskele'den sonra Erciş Yolu'na da çıkışını yapacağız. Böylece Van halkını sahille buluşturmuş olacağız.

Yolun alt kısmında ise rekreasyon alanları var. Önümüzdeki yıl içerisinde bunları da tamamlamış olacağız. Rekreasyon alanları da yapılınca buranın büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Harika bir sahil yolu, çok güzel bir rekreasyon alanı olacak. Bu projenin Van için çok kıymetli ve değerli olduğunu düşüyorum. Vanlı hemşehrilemizin zenginleşmesine, huzurlarına, refahlarına çok ciddi bir katkı sağlayacak. Sadece Van için değil, çevre illerdeki insanlar için de bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum.

Van Gölü'müz, doğamız zaten harika. Bütün çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Yaban kuşlar için de sulak alanlar var. Burada doğayı da koruduk. Çok güzel ve doğal bir ortam olacak. Vanlı hemşehrilemize, kadınlarımıza, erkeklerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız burada hoşça vakit geçirecek. Yol ayrı bir güzel olacak. Van'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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