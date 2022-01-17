Van'ın 3 mahallesinde sular kesilecek! İşte o mahalleler

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Çatak ilçesine bağlı Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallelerinde, 17 Ocak’ta içme suyu deposundaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle saat 10:00-14:00 arasında su kesintisine gidileceğini duyurdu