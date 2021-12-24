Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi.İHA