Van Gölü’nün çekilen sahilinde çöp topladılar

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan çöpler temizlendi.

ÇEVRE 04.12.2021, 14:49 04.12.2021, 16:43

Van’ın Edremit Belediyesi, son dönemde küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme gelen Van Gölü’nde suların çekilmesini fırsat bilerek çöp topladı. Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say’ın öncülüğünde personel ve gönüllüler sabahın erken saatlerinde ilçedeki Dilkaya sahilinde bir araya geldi. Başkan ve beraberindekiler kıyı boyunca çöp temizliği yaptı.

“Acı bir tabloyla karşılaştık”

Sahil temizliği sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Say, Dilkaya sahilinde yaklaşık bir hafta önce bir keşif yaptıklarını ve burada gölün çekildiğini gözlemlediklerini belitti. Çekilen Van Gölü’nde acı bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Başkan Say, “Bizler bugün suyun çekilmesini fırsat bilip personelimiz ve gönüllülerle birlikte temizlik yaptık. Bir taraftan gölün çekildiği alanı temizledik bir taraftan da doğaseverlerin hizmetine sunduğumuz tekneyi inceleyeceğiz. Bu tür doğal güzellikleri korumak hepimizin görevidir. Davetimiz üzere buraya gelen tüm çevrecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz” dedi.

“Doğal zenginlikleri korumak hepimizin görevi”

Doğal zenginlikleri koruma konusunda herkesin görevli oluğuna dikkat çeken Say, “Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız bu mirası elimizden geldiğince temiz bırakma niyetindeyiz. Bu anlamda çevre ve iklim çalışmalarımız devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'Kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu'

Başkan Say ve beraberindeki Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve çevreciler, suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve sahipleri tarafından kaldırılan batık teknenin yerine yeni konulan tekneyi inceledi. Başkan Say, burada da yaptığı açıklamada, önceki batık tekneyle aynı özelliklere sahip olan yeni teknenin de fotoğraf sanatçıların hizmetinde olduğunu kaydetti. İHA

Yorumlar (1)
Temizlik en önemli olanı 4 saat önce
BU KURAKLIK VE ÇEKİLMEYİ FIRSAT BİLEREK GÖLÜK KIYI VE SAHİLLERİNDE ÇÖP VE ATIK TOPLAMA, KOKU YAYAN ÇAMUR VE KİRLİ BALÇIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI YILIN 365 GÜNÜ YAPILMALIDIR. YILDA BİRKAÇ KEZ YAPILACAK SEMBOLİK ÇALIŞMALARLA VE ETKİNLİKLERLE ONLARCA KİLOMETRELİK KIYI VE SAHİLLER TEMİZLENEMEZ. DERELER VE KANALLAR DA TEMİZLENMELİDİR. TABANLARI BETONLANMALIDIR. DERE, KANAL, KIYI, SAHİL VE ÇEVRE TEMİZLİKLERİ DSİ VE BÜTÜN BELEDİYELER TARAFINDAN KAPSAMLI, YAYGIN VE TİTİZ ŞEKİLDE, HEM DE BİR SEFERBERLİK HALİNDE YILIN HER AYI, HER HAFTASI, HER GÜNÜ YAPILMALIDIR.
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