Van Gölü’nde su seviyesinin azalması balıkçıları endişelendirdi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlar, kuraklığın etkisiyle limanlardaki su seviyesinin düşmesinden dolayı endişeleniyor.

ÇEVRE 29.10.2022, 11:06 29.10.2022, 11:08
Van Gölü’nde su seviyesinin azalması balıkçıları endişelendirdi

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması ve aşırı buharlaşmadan dolayı Van Gölü'ndeki su kaybı arttı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte birçok balıkçı limanında sular sığ kaldı. Suların azaldığı limanlara giriş çıkışlarda sorun yaşayan balıkçılar, sürecin devam etmesinden endişeli olduklarını belirtiyor.

“Van Gölü eski seviyelerine ulaştı”
İHA muhabirine konuşan Mehmet Ertosun isimli balıkçı, 40 yıldır Van Gölü’nden balıkçılık yaptığını ve suların geri çekilmesinden dolayı sorun yaşadıklarını belirtti. Yüzeye çıkan taşların tekneye zarar verdiğini ifade eden balıkçı Ertosun, “Suların çekilmesiyle limanlar işlevsiz kaldı. Sadece Edremit ilçesindeki limanın daha fazla gölün içine uzatılmasından dolayı kuraklıktan etkilenmedi. Van Gölü’nün çekilmeyle birlikte eski seviyelerine ulaştı. 25 yıl öncesinde ise su seviyesi artmıştı. Sular yükselince de evlerimiz sular içinde kaldı. Tabi sonrasında ise sular hep çekildi. Ben tekrar gölün yükseleceğine inanıyorum” dedi.

“Teknemizin tabanı sürekli taşlara çarpıyor”
Van Gölü’nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını dile getiren Ali Abalı ise tekne tabanlarının taşlara çarptığını belirterek, “Özellikle de liman girişlerine kum toplanıyor. Limanın içerisi derin ama kumdan dolayı limana giremiyoruz. Sular çekildi. Balıkların da ne durumda olduğunu çözemedik. Limanların kumsal bölgede yapılmasından dolayı bu sorunu yaşıyoruz. Zamanında yanlış yere yapıldığı için bizler de bu sıkıntıyı çekeceğiz” diye konuştu.İHA

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Yorumlar (1)
Van Gölü Aktivisleri 4 saat önce
SULARIN ÇEKİLDİĞİ EDREMİT, İPEKYOLU VE TUŞBA'DAKİ SAHİL VE KIYILARDA, LİMAN VE MARİNALARDA, BALIKÇI BARINAKLARINDA DİBE ÇÖKMÜŞ BALÇIK, KİRLİLİK, ÇÖP VE ATIKLAR ORTAYA ÇIKMIŞ DURUMDA. İLKBAHAR, YAZ VE SONBAHAR AYLARINDA BÜTÜN O KIYI VE SAHİLLERE KARINCA GİBİ YAYILMIŞ EN AZ 100 ADET EKSKAVATOR VE 300 KAMYON BURALARI TEMİZLESEYDİ VAN GÖLÜ CİDDİ ORANDA TEMİZLENİRDİ. BENZER ŞEKİLDE ÜNSEL, ERCİŞ, ÇELEBİBAĞI, ADİLCEVAZ, AHLAT, TATVAN, GEVAŞ, ÇIÇEKLİ KIYILARINDA DA 200 EKSKAVATÖR VE 400 KAMYON SEKİZ AY BOYUNCA DAĞILIP HAFTANIN YEDİ GÜNÜ BİLFİİL TEMİZLİK YAPSAYDI VAN GÖL'NDEKİ KİRLİLİK YÜZDE SEKSEN ORANINDA BİTİRİLİRDİ. BÜTÜN BU YERLEŞİM YERLERİ BOYUNCA 300 EKSKAVATÖR VE 600 KAMYON SEKİZ AY KESİNTİSİZ ÇALIŞSA VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULUR, KIYILARDAKİ SU BERRAKLAŞIR, KOKU BİTER, GÖLE HER YERDEN RAHAT GİRİLEBİLİR HALE GELİR. AYRICA DSİ DE BU İLÇE VE BELDELERDEKİ KANALLARI VE DERELERİ BOYLU BOYUNCA TERTEMİZ HALE GETİRSE, GÖLE DE KANALİASYON, ATIK SU, EVSEL ATIK VE HAYVANSAL ATIK KARIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLSE ZATEN MESELE ÇÖZÜLÜR. BU MASRAFA DEĞMEZ Mİ, ELBETTE DEĞER. HER YIL TOPLANTILAR, ÇALIŞTAYLAR, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİKLER YAPILIYOR, HER AY AÇIKLAMALAR YAPILIYOR. ASLINDA BUNLARIN HİÇBİRİNE GEREK YOK. YUKARIDA İFADE EDİLENLER YAPILSA VAN GÖLÜ KURTULUR. UMARIZ YAPILIR VE BU GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRÜRÜZ.
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