Van Gölü’nde keşfedilen yeni balık türü rengiyle ezber bozdu

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali dışında yaşayabilen ve 'Vangölü Küçük Mercan' balığı olarak adlandırılan balığın ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı.

ÇEVRE 16.06.2022, 15:39
Van Gölü’nde keşfedilen yeni balık türü rengiyle ezber bozdu

Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nde, 2018 yılında bir mikrobiyalit üzerinde yaşayan 56 santimetre boylarında yeni bir balık türüne rastlanmıştı. Keşfedilen ve bilim insanları tarafından 'Vangölü Küçük Mercan' balığı adı verilen tür, ilk kez Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timlerince fark edilmişti. Keşfinden bu yan çok nadir rastlanan ve siyah benekli sarı renkli olarak bilinen türünün bu kez farklı bir rengine daha rastlandı.

Yurtdışında kabul gören doğa tıbbını tanıtmak amacıyla 2020 pandemisinde kurulan Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Doğa Tıbbı Çalışma Grubu’nun Gevaş ilçesindeki İnköy Mahallesi kıyılarındaki dalış eğitimlerinde rastlanan balık, herkesi heyecanlandı. Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) dalgıçları tarafından fark edilen balık türünün siyah benekli beyaz rengi hayrete düşürdü.

“Yıllardır adını duyduğumuz balığı görmek bizlere nasip oldu”
İHA muhabirine konuşan Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Başkanı ve Dalış Eğitmeni Halil İbrahim Atacan, Türkiye’nin dört bir yerinden Van’a gelen bilim insanlarıyla danış etiğimi programı çerçevesinde Van Gölü’ne daldıklarını belirtti. Dalış sırasında su altında bir hareketliliğin olduğunu fark ettiklerini ifade eden Dalış Eğitmeni Atacan, “Van Gölü’nde keşfedilen balığı çok duyduk. Ancak kendisini göstereceğini hiç düşünemedik. Yıllardır adını duyduğumuz balığı görmek bizlere nasip oldu. O an yaşadığımız duygu başkaydı. İlk gördüğümüz Van Gölü kara mercanı sarı ve kahve renkteydi. Bizim gördüğümüz ise siyah-beyaz rengindeydi. Van Gölü’müzde farklı canlıların da yaşadığına tanıklık ettik” dedi.

“Sıra dışı bir olay yaşandı”
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı ise TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu olarak Van’ın güzelliklerine dikkat çeken bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Gelen misafirlerimizle bu doğayı ve güzelliği paylaştık. Van’ın en güzel yerlerinden biri olan İnköy Mahallesi gittik. Burada dalış eğitimlerimiz yapıldı. Dalış esnasında sıra dışı bir olay yaşandı. Van Gölü’nde çok nadir görülen ikinci tür balığımız, bize ve misafirlerimize kendisini gösterdi. Bizler için büyük bir mutluluktu. Hocalarımız bu görüntülere bayıldılar” diye konuştu.
Öte yandan, TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu’nun Van Gölü Havzası’ndaki 3 günlük eğitimi, yurt dışından da ilgi görmeye başladı.İHA

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