Van Gölü suyunun çekilmesiyle balıkçı tekneleri karaya oturdu

Van Gölü suyunun çekilmesi nedeniyle Gevaş ilçesindeki barınakta balıkçı tekneleri karaya oturdu.

ÇEVRE 19.07.2022, 11:34
Van Gölü suyunun çekilmesiyle balıkçı tekneleri karaya oturdu

Van’da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü’ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde su seviyesinin azalması nedeniyle balıkçı tekneleri göle açılamıyor. Dereağzı barınağında 30’un üzerinde balıkçı teknesinin olduğunu belirten Dereağzı, İnköy ve Altınsaç Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mirza Tarhan, “En fazla balıkçı teknesi olan barınak burasıdır. Benim köyümde 32 tekne var. Altınsaç ve İn mahallelerindeki teknelerle birlikte 50’den fazla teknemiz var. Şu anda öylece kalmışlar. Ortaya çıkan taşlardan ötürü tekneler kırıldı. Barınağımızın bir an evvel yapılması gerekiyor” dedi.

Dereağzı Mahalle Muhtarı Reşit Öner ise yıllar önce yapılan barınağın yıkılmak üzere olduğunu belirterek, yetkililerden destek istedi. Barınakta yaklaşık 50 teknenin olduğunu ifade eden Öner, “Duvarların arka tarafında çökmeler oluşmuş, gölün geri çekilmesi nedeniyle barınağımızın iç kısmında taşlar açıkta kalmış. Bu da teknelerimize zarar vermektedir. Yetkililerden limanımızın onarılmasını talep ediyor, aynı zamanda içinin temizlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Barınakta günlük yaklaşık 150 kişinin evine ekmek götürdüğünü vurgulayan Öner, “2 bin insan buradan ekmek yiyor. Günlük yaklaşık 100-150 kişi burada çalışıp evine ekmek götürüyor. Suyun geri çekilmesinden dolayı taşlar açıkta kalmış ve barınağın dibi çamurlu. Bunun yanında aileler buraya pikniğe geliyorlar. Burada akşamları semaverler yakılıyor. Şu anda burası kirli olduğu için sinekler var ve kötü kokuyor. Aileler gelemiyor. Bu nedenle yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

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