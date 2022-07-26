Van Gölü sahilleri Ege sahillerini aratmıyor
Van Gölü'nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki sahilleri Ege sahillerini aratmıyor.
Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti. Cıvıl cıvıl olan Van Gölü sahillerine Ankara’dan gelen Turan Karamercan, Adilcevaz sahilinin çok temiz ve berrak olduğunu belirterek, “Aslen Adilcevazlıyım ama Ankara’da ikamet ediyorum. Van Gölü suyu birçok hastalığa şifadır. Bende Van Gölü’ne girmek için Ankara’dan Adilcevaz’a geldim. Bildiğim kadarıyla sahilleri dolduran kalabalık genellikle il dışında gelenlerdir. Adilcevaz sahilini herkesin görmesine tavsiye ederim” dedi.iha
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