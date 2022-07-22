Van Gölü sahiline biyolojik göletli park

Van Büyükşehir Belediyesinin İskele sahil şeridinde yapımını sürdürdüğü 29 bin metrekarelik alandaki biyolojik göletli parkta çalışmalar sürüyor.

ÇEVRE 22.07.2022, 11:12 22.07.2022, 11:21
Van Gölü sahiline biyolojik göletli park

Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin devreye girmesi ve sahil şeridinde yapılan dip çamuru temizliğinin devam ettiği Van’da, büyükşehir belediyesi tarafından yeni projeler de bir bir hayata geçiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İskele Mahallesi’nde bulunan Yaşar Kemal Parkı’nın sahil kesiminde 29 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park ile birçok yeniliğe imza atılacak. 70 araçlık otopark, gemi konseptli kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş yuvaları, oturma alanları ve anfi tiyatronun yer alacağı parkın dolgu çalışmaları tamamlandı.

Alan içerisinde yer alan 5 bin metrekarelik sazlık alan ise korunup biyolojik gölet olarak parka renk katacak. Yeni proje bünyesinde Yaşar Kemal Parkı da baştan aşağı yenilenecek. Sahil ve kumsalda olduğu gibi temizlenip vatandaşın hizmetine sunulacak.İHA

Yorumlar (1)
Temizlik ve Sahil Kordonu 2 saat önce
Değerli yöneticilerimizden isteğimiz Van Gölünü Tuşba, İpekyolu ve Edremit kıyıları boyunca en az 30 ekskavatör ve 60 kamyonla dip çamurundan, kirlilikten, kokudan, kıyı ve sahil kirliliğinden kurtarınız. Ayrıca Şahmaran Otel- Havaalanı arasındaki kıyı ve açık alanlar ile Havaalanı- Universite arasındaki bütün kıyı ve açik alanlar sahil kordonu, park, yeşil alan ve çevre düzenlemesi ile Van'a kazandırılsın. Kurumlar bu birbirini kovalayan mevsimlerde bu çalışmaları yapsa bütün Van memnun olur, Van'ın turistik değeri artar.
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