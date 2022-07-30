Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

Temizlik çalışmasında toplanan çöpler, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü. İlçe sınırlarında detaylı temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler Van Gölü sahilinde de rutin aralıklarla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü’nün İskele sahilindeki alanda her zaman olduğu gibi yine tonlarca çöp toplandı. Temizlik çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, "Her sene olduğu gibi bu yılda sahillerimizde, derelerimizde temizlik çalışmaları yürütmekteyiz.

Günlük olarak 400-450 ton evsel atığı ilçe sınırlarımızdan alarak geri dönüşüm merkezlerine taşıyoruz. Yanı sıra sahil ve derelerimizde temizlik çalışmalarımızı da 15-20 günde bir devam ettiriyoruz. Burdan tüm halkımıza sesleniyoruz, çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi yoğun bir emek göstererek temizlik çalışmaları yürütmekteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.