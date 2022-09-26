Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında ortaya çıkan limanla ilgili araştırmalar sürüyor.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan öncülüğünde bölgede çalışmalar yürüten su altı araştırma ekibinden Serkan Ök, Furkan Aşga ve Selahattin Ulubey, tarihi yapının su altından da görüntülenerek kayıt altına alınması için dalış yaptı.

Dalışta merdivenlerin su altında devamının olmadığını tespit eden Ök ve beraberindekiler, su altında toprak dolu çuvallar görüntüledi.

Dalış eğitmeni Serkan Ök, AA muhabirine, kısa süre önce suların çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanının su altı görüntülerini çekmek için bölgeye gittiklerini söyledi.

Bölgeye ulaşım zor olduğu için sabah erken saatlerde yola çıktıklarını anlatan Ök, "Limanın bulunduğu yere tekne dışında ulaşım çok zor. Hava şartları el vermediği için bölgeye karadan ulaşım sağladık." dedi.

Limanın etrafında öbek öbek kazılara rastladıklarını belirten Ök, şunları kaydetti:

"Suya daldığımızda dikkatimizi ilk çeken çuvalların içine doldurulmuş toprak oldu. 30-40 çuval var. Büyük ihtimalle defineciler limanın bulunduğu bölgede kazı yapmış ve çıkan toprakları ve kaya parçalarını göle atmışlar. Limanın ağız kısmında bir delik bulunuyor ve bunu defineciler açmış. Toprak ve taşların tamamını suyun altında görüntüledik. Limanın olduğu alanda 15 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirdik. Suyun altında merdivenin devamına rastlamadık. Bölgede dalış sayımızı artıracağız. Alanı genişleteceğiz. Gerekirse derinliği artıracağız. Bu bölgede bir liman hareketliliğinin olup olmadığına bakacağız. Çalışmalarımız devam edecek."

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında, gölde yaşanan çekilme sonucu 11 basamaklı liman ortaya çıkmış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Müzesi yetkilileri, ana kayaya 3 metre genişliğinde açılmış, Urartular döneminde kaleye malzeme taşımasında kullanıldığı değerlendirilen limanda incelemelerde bulunmuştu. AA