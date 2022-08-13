Van Gölü'nden 400 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiriyor.

ÇEVRE 13.08.2022, 10:40
Van Gölü'nden 400 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölünü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor. 2021 Eylül ayında Van Gölü’nde başlatılan dip çamur temizliği 27 iş makinesi ve 40 personelle yapılıyor. Ekipler, dip çamur temizliğinin bir an önce bitmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.İHA

Yorumlar (1)
TEBRİK EDİYORUZ. 4 saat önce
Emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Değerli, ilgili ve çalışkan bir devlet adamı olan ve hepimizde büyük umutlar yaratan sayın valimizden istirhamımız Tuşba'daki bu temizliğin benzeri İskele Yaşar Kemal Parkı dolaylarında, Van Kalesi dolaylarında, İpekyolu Sahil bandı dolaylarında, Fidanlık Parkı dolaylarında, Havaalanının iki yanında, Uygulama Oteli dolaylarında, Kocaeli Parkı dolaylarında, Edremit Çimento Fabrikası dolaylarında, Van Gölüne karışan dere ve kanal ağızlarında, Gevaş ilçe merkezi kıyıları boyunca da EŞ ZAMANLI OLARAK şu aylarda benzer şekilde dip temizliği, kıyı ve sahil temizlikleri lütfen yapılsın. DSİ de Şamran'ı ve bütün dere ve kanalları artık temizlesin lütfen. Bütün göl kıyıları adeta foseptik çukuru, çamur deryası olmuş ve göl buralarda koku saçan kirli ve bulanık bir hale dönüşmüş. Van Gölü Doğal Sit Alanı ilan edildi. Dünyanın sayılı devletlerindeniz. Devletimiz buralara otuz- kırk adet ekskavatör ve yüz kamyon seferber edip 2022 içinde bile şu dip kirliliğini yüzde doksan oranında bitirebilir. Çevre ve Şehircilik, DAKA, DAP İdaresi, DSİ ve belediyeler güç birliğiyle şu gölü bu skandal boyuttaki kirlilikten bu aylarda kurtarabilir. Ve yine Edremit ilçe girişinden Havaalanına kadar, havaalanından da üniversiteye kadar bütün kıyılar büyük bir seferberlikle yeşil kordon, peyzaj alanları, oturma, gezinme ve dinlenme alanları, sahil ve bisiklet yolları ile çağdaş ülkelerdeki sahil ve kıyılar gibi göz alıcı bir görünüme kavuşturulsun istiyoruz. Yapılmakta olan, yapılacak olan ve yapılması önerilen tüm çalışmalar için bütün kurumlar, bütün belediyeler, bütün birimler, bütün araç ve imkanlar, bütün personeller seferber olmalıdır. Yılların durgunluk, yavaşlık ve tembelliği inanıyoruz ki atak, ilgili ve çalışkan valimizle kırılacaktır. Sizi seviyor ve güveniyoruz. Başarılar diliyoruz.
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