Van Gölü'nde konaklayan kuğular jandarmanın koruması altında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılın bu dönemlerinde Van Gölü'ne gelerek sulak alanlarda konaklayan göçmen kuşları korumak için "doğa nöbeti" tutuyor.

ÇEVRE 20.01.2023, 17:04
Van Gölü'nde konaklayan kuğular jandarmanın koruması altında

Ülkenin huzur ve güven ortamını bozmak isteyen terör örgütleri ve kaçakçılara karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü havzasına kışı geçirmek için gelen beyaz kuğuları korumak için bölgede sürekli devriye geziyor. Ekipler, sazlıklar ve göl çevresinde nöbet tutuyor, kaçak avcılara müsaade etmiyor.

Yaptıkları denetimlerle yaban hayatının korunmasına katkı sunan ekipler, çevredeki vatandaşları da bu konuda uyarıyor.

Göründü Mahallesi Muhtarı Yavuz Yiğit, AA muhabirine, Göründü Deltası'na her yıl sonbahar ve kış aylarında yüzlerce beyaz kuğunun geldiğini söyledi.

Kuğuları korumak için herkesin seferber olduğunu anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Burası fotoğrafseverlerin uğrak yerlerinden birisi. Binlerce kuşu bir arada görebilirsiniz. Avcılığa yasak bir yer. Her gün jandarma ekipleri burada koruma faaliyeti yürütüyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde kuğuların sayısında sürekli artış oluyor. Uçarken güzel görüntü oluşturuyorlar. Korundukları için mutluyuz."AA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 19 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Giresunspor 19 23
11. Karagümrük 18 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15