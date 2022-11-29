Van Gölü'nde dip çamur temizliği sürüyor

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Van Gölü dip çamuru temizliğinin devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 30 iş makinemizle devam eden çalışmalarımızda şimdiye kadar 50 bin metreküpün üzerinde bir dip temizliği gerçekleştirdik” dedi.

ÇEVRE 29.11.2022, 15:58
Van Gölü'nde dip çamur temizliği sürüyor

Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü’nün 7 kilometrelik Tatvan ilçe sahil bandında 600 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedeflenen projede, şu ana kadar 50 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Gölde yıllarca biriken çamur ve balçığın temizlenmesi için kolları sıvayan Tatvan Belediyesi, 30 iş makinesi ile dip çamur temizliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde çok sayıda kuş türü de görülmeye başlandı.

Göl kıyısında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geylani, “Ağustos ayında başladığımız Van Gölü kıyı temizliğine devam ediyoruz. Yaklaşık 30 iş makinemizle devam eden çalışmalarımızda şimdiye kadar 50 bin metreküpün üzerinde bir dip temizliği gerçekleştirdik. Hedefimiz 2 sene içerisinde Van Gölü’nün Tatvan kıyısına ait olan 7 kilometrelik alanın tamamını temizlemek. Geçen günlerde yaptığımız toplantıda ise fizibilite çalışmalarında Van Gölü’nün yaklaşık 600 bin metreküpe yakın bir dip çamuru temizliği yapılması tespiti yapıldı.

Bununla ilgili ekip ve ekipman sayımızı arttırıyoruz. Yeni makine siparişlerimiz var. Mart ayında yeni uzun bomlu ekskavatörler inşallah ekipmanlarımıza dahil olacak. Hava şartları müsait oldukça çalışmalarımız devam edecek. Şu an hava şartları çok müsait. Kıyıda devam eden çalışmalar ile bu yıl 2 iskele arasının tamamını temizlemeyi hedefliyoruz” dedi.

“2024’ün ortalarına kadar bütün dip çamuru temizliğini tamamlayacağız”
Van Gölü’nden çıkarılan çamurun laboratuvar testi sonucu ayrıştırılarak dolgu malzemesi olarak kullanılacağını belirten Geylani, “Mart ayında daha fazla ekip ve ekipmanla 2023’ün sonları veya maksimum 2024’ün ortalarına kadar bütün dip çamuru temizliğini tamamlayacağız. Çamurlar ile ilgili raporlarımız var. Laboratuvar testleri yaptırılıyor. Laboratuvar testlerine göre bertaraflar yapılıyor. Tamamen temiz olan çamur dolgu malzemesi olarak boş alanlarda kullanılabiliyor. Laboratuvar testlerine göre çamurlar ayrıştırılarak bertarafı gerçekleştirilmekte” diye konuştu.İHA

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