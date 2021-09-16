Van Gölü'nde dip çamur temizliği sürüyor

İskele sahilinden, arıtma tesisine kadar olan 680 bin metreküplük alanda dip çamur temizliği çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunu temizlemeyi hedefliyor. Turkuaz görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü, dip çamur temizliğinin tamamlanmasıyla daha temiz olacak.

Önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği aralıksız sürüyor. Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin devre alınmasıyla, Van Gölü'nde dip çamur temizliğine başlayan Van Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz araçlarıyla kıyı kesimlerde başlattığı dip çamur temizliği ile Van Gölü artık daha temiz olacak.

Başlatılan dip çamur temizliği ile Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyordu. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizmayla çalışmalar sürerken, dip çamurlarının temizlenmesinin ardından sahiller kötü kokudan arınacak. Van halkını sahillerle buluşturmak için çalışmalar yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü daha temiz bir hale getirmek için çabalıyor.

Van Gölü'ndeki kirliliği ve ağır kokusu ile bölgede yaşayan insanları rahatsız eden dip çamuru tamamen temizlenecek. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hizmete girmesiyle birlikte atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliği çalışmaları yapılırken, bu bölgelerdeki dip çamuru tamamlandık sonra, geri kalan sahil bölgesinde dip çamuru temizliği devam edecek. Dip çamuru temizliği ile Van Gölü, her yerinde yüzülebilen, piknik yapılabilen bir hale getirilecek.

Dip çamur temizliği ile Van Gölü'ndeki kötü kokunun da önüne geçilecek. Merkezde bulunan derelerde ve sahilde temizlik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarmak için çabalıyor.

Van Bölge Gazetesi