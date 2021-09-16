Van Gölü'nde dip çamur temizliği sürüyor
Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği aralıksız bir şekilde devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi, çamur temizliğini hummalı bir şekilde sürdürürken, ilk etapta 680 bin metreküplük alanda temizlik çalışması yapılacak.
İskele sahilinden, arıtma tesisine kadar olan 680 bin metreküplük alanda dip çamur temizliği çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunu temizlemeyi hedefliyor. Turkuaz görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü, dip çamur temizliğinin tamamlanmasıyla daha temiz olacak.
Önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği aralıksız sürüyor. Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin devre alınmasıyla, Van Gölü'nde dip çamur temizliğine başlayan Van Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz araçlarıyla kıyı kesimlerde başlattığı dip çamur temizliği ile Van Gölü artık daha temiz olacak.
Van Gölü'ndeki kirliliği ve ağır kokusu ile bölgede yaşayan insanları rahatsız eden dip çamuru tamamen temizlenecek. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hizmete girmesiyle birlikte atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliği çalışmaları yapılırken, bu bölgelerdeki dip çamuru tamamlandık sonra, geri kalan sahil bölgesinde dip çamuru temizliği devam edecek. Dip çamuru temizliği ile Van Gölü, her yerinde yüzülebilen, piknik yapılabilen bir hale getirilecek.
Dip çamur temizliği ile Van Gölü'ndeki kötü kokunun da önüne geçilecek. Merkezde bulunan derelerde ve sahilde temizlik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarmak için çabalıyor.
Van Bölge Gazetesi
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