Van Gölü manzaralı seyir terası çalışmalarında sona gelindi

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin Gabanlar mevki'inde bulunan Bayraklıtepe bölgesinde 400 metrekare alan üzerinde yapılan ve içerisinde kafeterya ile restoranı bulunan Van Gölü manzaralı seyir terasının çalışmalarını yerinde inceledi. Seyir terası projesinin

ilçeye büyük bir katma değer katacağını ifade eden Başkan Gürsoy, “Şu anda çevre düzenlemesiyle birlikte kalan ufak tefek çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlısıyla bu çalışmamızı 15-20 gün içerisinde her şeyiyle bitirmiş olacağız. Buranın ilçemize çok büyük bir katma değeri olacak. Burası yaz, kış ilçe halkına ve çevre yerlerden gelecek olan misafirlerimize hizmet verecektir. Buraya gelen insanlar Van Gölü manzarasıyla birlikte Adilcevaz’ın güzelliklerini görebilecek” dedi.İHA