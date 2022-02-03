Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı

Abalı Kayak Merkezi ikinci etabının pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. 2019 yılında kar seviyesinin yeterli düzeyde olmaması ve 2020 yılında ise meydana gelen çığ felaketinden dolayı sezonu açamayan 12 yıllık Abalı Kayak Merkezi, 2021 yılında ise sadece 3 gün boyunca kayakseverleri ağırlamıştı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son 3 yıldır kar yağışının yetersiz olması nedeniyle iki etapta da açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde karın yeteri düzeye ulaşmasıyla birlikte yarı profesyonel ilk etabının açılışını gerçekleştirmişti. Merkez, birinci etabın ardından kar seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla birlikte ikinci etabı da profesyonel kayak sporcularının hizmetine açılmış oldu. Pist, profesyonel kayakçılara Van Gölü'nün nefes kesici manzarasını sunuyor.

“Eğimiyle yarış standartlarına uygun”

İHA muhabirine konuşan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Van Kayak Alp Disiplini Antrenörü Harun Altair, merkezin son 3 sezonda kar yağışı yetersizliğinden kaynaklı hizmet vermediğini hatırlattı. Bu süre içinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcuları Hakkari’deki kayak merkezinde yetiştirdiklerini ifade eden Altair, “Şu an ikinci etabımız da açıldı.

İkinci etabımız eğimiyle yarış standartlarına uygun. Bu bizler için büyük bir avantaj. Gittiğimiz diğer pistlerde zorlanmamamızı sağlıyor. Bu pistte eğitim alan bir sporcu Türkiye’deki bütün pislerde kayabiliyor. Kendi memleketimizde günübirlik burayı aktif olarak kullanmamız bizler için çokça önemli. İl dışına gittiğimiz kamp süresini çok uzun tutamayabiliyoruz. Yarıyıl tatilinin tüm günlerini dolu dolu geçiriyoruz. Antrenmanlarımız her iki etap da sıkı bir şekilde devam ediyor” dedi.

İlk etabın yarış standartları açısından uygun olmadığını dile getiren kayak sporcuları ise lig yarışları için uygun olan ikinci etap kayak pistinde yoğun bir şekilde antrenman yaparak yarışlara hazırlandıklarını kaydetti.